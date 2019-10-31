В России проверяют информацию о "бойцовском клубе" – дрались 160 подростков

По словам очевидцев, несовершеннолетние собираются в местном парке группами и устраивают бои, снимая их на видео.

В Сахалинской области РФ прокуратура проверяет информацию об организации уличных кулачных боев между подростками. В драках могли принимать участие не менее 160 человек.

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"Охинская городская прокуратура проверяет сведения об организации на территории Охинского городского округа уличных кулачных боев с участием несовершеннолетних. В рамках проверки будет дана оценка своевременности и полноты деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Охе по пресечению подобных фактов", - цитирует сообщение ведомства «Интерфакс-Россия».

Информация о масштабах «бойцовского клуба» появилась в местных СМИ – в боях могли принимать участие не менее 160 подростков. По словам очевидцев, подростки собираются в местном парке группами и устраивают бои, снимая их на видео.

Как сообщает okha65.ru, в социальной сети «ВКонтакте» появилась группа, в которой молодёжь приглашают на бои без правил.

По публикациям в этой группе стало известно, что организаторы ищут добровольцев (возраст «бойцов» от 13 до 15 лет), готовых выйти на бой 1 на 1, который реализуется 5-ю раундами по 5 минут. Та же публикуют расписание боев.

«Правил нету. Бой заканчивается либо нокаутом, либо сдачей соперника», — говорится в одной из публикаций. Утверждается, что журналисты нашли видеозаписи боев, но публиковать видео не стали.

Ранее в Москве старшеклассники собрали «бойцовский клуб» из детей и делали ставки на бои.