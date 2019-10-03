В Москве старшеклассники собрали «бойцовский клуб» из детей и делали ставки на бои (видео)

Руководство школы существование «клуба» отрицает.

Ученики московской школы №97 создали из школьников «бойцовский клуб» – уговаривали детей 5-6 классов драться друг с другом за деньги а сами делали ставки.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, история раскрылась, когда одна из учениц показала отцу видео очередной потасовки детей.

Отмечается, что руководство школы существование «клуба» отрицает. По словам руководителя учебного заведения, между собой поссорились несколько учеников, которые и устроили потасовку. Педагог уверяет, что ни о каких ставках речь не идет.

Родители школьников, в свою очередь, утверждают, что подобное происходит регулярно, а ученики старших классов делают ставки на «бойцов». При этом детям за участие в драке предлагают деньги – победитель получает всё.

Полиция Москвы начала по данным фактам проверку. Ранее в России две девочки зверски убили "заносчивую" подругу.