Россиянин завещал другу аккаунт в игре и выбросился из окна

28-летний парень выбросился из окна, оставив предсмертную записку с логином и паролем.

Житель Коптево (муниципальный округ в Москве) совершил самоубийство, предварительно завещав своему другу аккаунт в компьютерной игре.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, 28-летний парень выбросился из окна, оставив предсмертную записку с логином и паролем.

"Димыч, если читаешь это письмо, то меня нет в живых. Поэтому я завещаю это письмо и оставляю тебе компьютерную игру", – говорится в записке.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее в России 7-летний мальчик погиб во время игры в прятки.