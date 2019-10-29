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Россиянин завещал другу аккаунт в игре и выбросился из окна

13:04, 29 октября 2019
Русский міръ
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В России геймер покончил с собой и оставил свой игровой аккаунт другу / REUTERS

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Как сообщает Telegram-канал Mash, 28-летний парень выбросился из окна, оставив предсмертную записку с логином и паролем.

"Димыч, если читаешь это письмо, то меня нет в живых. Поэтому я завещаю это письмо и оставляю тебе компьютерную игру", – говорится в записке.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее в России 7-летний мальчик погиб во время игры в прятки.

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Теги: #Россия#самоубийство