Под руководством Путина: на учениях в РФ ракета застряла в пусковой установке

Запланировано было выпустить две ракеты, однако одна из них не взлетела.

В России во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент РФ Владимир Путин, произошел сбой запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на людей, близких к Минобороны.

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Отмечается, что 17 октября атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" смог осуществить лишь один из двух запланированных пусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону "Чижа". Вторая ракета не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Сбой мог произойти, предполагает собеседник издания, из-за отказа некоторых систем подводной лодки, через которые проходит команда о пуске.

Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии. В российском оборонном ведомстве эту ситуацию никак не прокомментировали.

Как сообщал УНИАН, Владимир Путин заявил о намерении России разрабатывать ракеты средней дальности, которые уже появились в США.