Путин заявил о разработке новых ракет – НАТО говорит, что Россия их уже разместила

Путин добавил, что Россия волнуется относительно планов Америки разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии.

Россия будет разрабатывать ракеты средней дальности, потому что в США они уже появились.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета глав СНГ в пятницу.

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«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся. А мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились», – сказал он.

Путин добавил, что Россия волнуется относительно планов Америки разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азии: «Понятно, кто является целью номер один в этом случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается».

В то же время в сентябре 2019-го в НАТО сообщали, что Россия уже разместила на своей территории ракеты 9М729. Тогда Путин предлагал ввести мораторий на эти ракеты, но в организации ответили, что для этого их надо уничтожить, а не устанавливать.

Как сообщал УНИАН, 3 августа президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

2 августа завершилась процедура выхода США из Договора о РСМД, в результате чего данная сделка прекратила свое действие.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещал США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.