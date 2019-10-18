В России пенсионер вызвал проститутку и умер во время ее визита

У мужчины сердце не выдержало любовных утех.

В России, на севере Москвы, пенсионер умер во время визита проститутки, когда его жена уехала.

Мужчина вызвал легкомысленную даму и не рассчитал своих сил - не выдержало сердце, сообщает Telegram-канал Mash.

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Проститутка представилась "сиделкой" и вызвала бригаду "скорой" к пациенту 67 лет "с одышкой". Когда приехали врачи, она не смогла им открыть дверь, так как не нашла ключи.

"А когда полиция вызвонила жену, выяснилось: мужчина уже пару часов как мертв, а о присутствии юной и хорошей собой сиделки жена ничего не знает", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники аэропорта в южнокорейском Сеуле приняли российских туристок за проституток и не пропустили через границу.