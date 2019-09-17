Российская чиновница сделала селфи в "шоколаде" и поплатилась (фото)

Поводом для увольнения стало то, что чиновница выложила в Instagram селфи с отдыха в санатории в Азербайджане.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку в отношении своего советника по IT-сфере, экс-руководителя аппарата губернатора и правительства области 55-летней Светланы Опенышевой из-за ее селфи в "шоколадной ванне", опубликованного в Instagram.

Глава региона также поручил уволить чиновницу, сообщает местное издание Ulpressa.

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"Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы. Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом, но нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву", - заявил Морозов.

Поводом для увольнения стало то, что чиновница выложила в Instagram селфи с отдыха в санатории в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну. Под фото Опенышева оставила надпись: "Много шоколада не бывает". В настоящее время пост удален.