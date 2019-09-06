"Давай, задохнись": россиянка жестоко издевалась над годовалой дочкой (видео)

В ролике слышны слова матери в адрес девочки: "Не ори… Жаба ты, тупорылая. В натуре, животное какое-то", "Давай, задохнись".

Кадры из соцсетей стали поводом для возбуждения уголовного дела против многодетной матери в Амурской области РФ.

На кадрах женщина обзывает и бьет свою маленькую дочь. Девочке чуть больше года. Она просто испачкалась, и за это мама наказала ее таким образом, передает НТВ.

Читайте такжеРоссиянин отправил маму в театр на "Царя Эдипа" и убил ее

Об инциденте узнали в опеке, в полиции. Детей изъяли. Возможно, накажут и подругу героини, которая снимала все это на видео и даже не попыталась защитить ребенка.

В ролике слышны слова матери в адрес девочки: "Не ори… Жаба ты, тупорылая. В натуре, животное какое-то", "Давай, задохнись".

Автор кадров — подруга матери. И ее действия тоже вызывают недоумение: вместо того, чтобы вмешаться или прекратить этот кошмар, она ограничилась тем, что посмеивалась, подбадривала истязательницу, а после этого выложила видео в сеть.

"Героиня" ролика - Оксана Власова, у нее трое детей. И сейчас они в безопасности. Мальчика теперь воспитывает бабушка. Годовалая девочка, над которой измывается Власова, и ее младшая сестренка — ей всего несколько месяцев — в больнице. Судя по всему, их не только унижали, но и били.

Ранее в селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний Тимерлан Камалетдинов жестоко убил всю свою семью, после чего покончил с собой.