"Страна заборов": Росгвардия придумала оригинальный способ борьбы с "пешеходными протестами" (видео)
В День города на Пушкинской площади в Москве отряды бойцов Росгвардии перекрывали пешеходные переходы, чтобы прохожие не нарушали правила дорожного движения.
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Соответствующее видео выложили пользователи Twitter.
7 сентября росгвардецы контролировали движение пешеходов на нескольких наземных переходах в центре города. Когда загорался красный свет светофора, бойцы выстраивались поперек перехода, когда загорался зеленый - отходили.
В сети высмеяли нововведение росгвардейцев.
"На Пушкинской площади офигенно... Город, в котором хочется жить!!!"; "Страна заборов, б*я", "ну, чем-то они должны заниматься", "там, где справлялся один советский дядя Степа, требуется пятнадцать сотрудников Росгвардии, напоминает анекдот из серии "Сколько требуется... чтобы вкрутить лампочку", "Нашли работу дуракам", "Наконец-то им нашли применение", - писали пользователи.
На пушкинской площади ОФИГЕННО!— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 8 сентября 2019 г.
Когда светофор загорается кранивым, то переход блокируют и оцепляют бравые сотрудники росгвардии
ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!!! pic.twitter.com/9icdYfMW9n
С днем рождения,Москвичи ♥️— Барсик (@Great_Lida) 7 сентября 2019 г.
Ровно через 12 секунд росгвардия расступится... А я и еще человек 10 идут навстречу в сторону метро... pic.twitter.com/bPSB1DfZMs
Как сообщал УНИАН, фигуранта так называемого "московского дела" о якобы беспорядках во время мирного митинга в российской столице Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии общего режима.