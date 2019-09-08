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"Страна заборов": Росгвардия придумала оригинальный способ борьбы с "пешеходными протестами" (видео)

16:21, 08 сентября 2019
Русский міръ
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В сети высмеяли новую задачу росгвардейцев / скриншот

В День города на Пушкинской площади в Москве отряды бойцов Росгвардии перекрывали пешеходные переходы, чтобы прохожие не нарушали правила дорожного движения.

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Соответствующее видео выложили пользователи Twitter.

7 сентября росгвардецы контролировали движение пешеходов на нескольких наземных переходах в центре города. Когда загорался красный свет светофора, бойцы выстраивались поперек перехода, когда загорался зеленый - отходили.

В сети высмеяли нововведение росгвардейцев.

"На Пушкинской площади офигенно... Город, в котором хочется жить!!!"; "Страна заборов, б*я", "ну, чем-то они должны заниматься", "там, где справлялся один советский дядя Степа, требуется пятнадцать сотрудников Росгвардии, напоминает анекдот из серии "Сколько требуется... чтобы вкрутить лампочку", "Нашли работу дуракам", "Наконец-то им нашли применение", - писали пользователи.

Как сообщал УНИАН, фигуранта так называемого "московского дела" о якобы беспорядках во время мирного митинга в российской столице Кирилла Жукова приговорили к трем годам колонии общего режима.

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Теги: #Москва#Росгвардия