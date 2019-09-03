В России к 80-летию начала Второй Мировой войны открыли детскую площадку в виде свастики (фото)
12:33, 03 сентября 2019Русский міръ
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Рабочие утверждают, что все получилось случайно: щебенка так рассыпалась и ветер подул.
Рабочие обещают быстро все убрать / фото: Telegram-канал Mash
В России к 80-летию начала Второй Мировой войны открыли детскую площадку в виде свастики.
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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Рабочие утверждают, что все получилось случайно: щебенка так рассыпалась и ветер подул. Обещают быстро все убрать и залить.
Как сообщал УНИАН, ранее в России коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой.
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