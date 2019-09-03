В России к 80-летию начала Второй Мировой войны открыли детскую площадку в виде свастики (фото)

Рабочие утверждают, что все получилось случайно: щебенка так рассыпалась и ветер подул.

В России к 80-летию начала Второй Мировой войны открыли детскую площадку в виде свастики.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Рабочие утверждают, что все получилось случайно: щебенка так рассыпалась и ветер подул. Обещают быстро все убрать и залить.

Как сообщал УНИАН, ранее в России коммунальщики покрасили снег вместе с детской площадкой.