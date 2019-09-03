Каждый пятый россиянин готов участвовать в акциях политического протеста – опрос

30% россиян считают, что в их стране вполне возможны протестные выступления с политическими требованиями.

20% россиян заявляют, что готовы лично участвовать в акциях протеста с политическими требованиями, свидетельствуют данные обнародованного 3 сентября опроса российского «Левада-Центра».

Согласно опросу, 30% россиян считают, что в их стране вполне возможны протестные выступления с политическими требованиями. Об этом пишет Радио Свобода.

Две трети опрошенных заявили, что слышали об акции за свободные выборы в Московскую городскую думу, которые происходят в столице России. 45% опрошенных к этим акциям оказались равнодушными. 58% не верят, что эти протесты – результат вмешательства Запада. 45% респондентов считают, что чиновники испугались конкуренции с независимыми политиками, треть (30%) считают, что виноваты оппозиционеры, которые не сумели собрать подписи.

Большинство считают, что протесты в Москве начались из-за:

недовольства положением дел в стране (41%),

недовольства политикой властей (34%).

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41% опрошенных заявили, что силовики во время задержания участников протеста необоснованно применяли силу, а 32% назвали действия ОМОНа адекватными.

Протесты с требованием допустить к выборам в Московскую городскую думу независимых кандидатов продолжаются в столице России дольше месяца. Во время акций 27 июля и 3 августа были задержаны несколько тысяч человек, полиция применяла силу и спецсредства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это вызвало резкую критику со стороны оппозиции и правозащитников.

Нескольких независимых кандидатов отправили под административный арест. В частности, оппозиционер Илья Яшин отбывает пятый административный срок подряд.