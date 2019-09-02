В России пьяный полицейский до смерти избил подростка

По словам очевидцев, полицейский осыпал бранью и прибывших родителей подростка, а отца даже попытался ударить.

В российском Брянске скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого в середине августа избил майор полиции Денис Терехов.

Об этом рассказали его родственники, сообщают "Брянские новости".

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Происшествие случилось в поселке Локоть Брасовского района. На Ивана Вахрушина возле местного кафе «Нерусса» напал пьяный 36-летний заместитель начальника местного отдела полиции Денис Терехов. По словам очевидцев, полицейский осыпал бранью и прибывших родителей Ивана, а отца даже попытался ударить.

Подростка в тяжёлом состоянии госпитализировали в Брянскую областную больницу, он впал в кому. Майора арестовали на два месяца, а УМВД поспешило уволить его, не дожидаясь обвинительного приговора.

В областной полиции пояснили, что Терехов был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, а его непосредственные начальники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

За жизнь подростка боролись врачи, однако он скончался в больнице.

Ранее в Москве пациент избил заведующего глазным отделением больницы.