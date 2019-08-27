"Все хорошо, все пляшут и поют": звезда шоу "Что? Где? Когда?" сбил журналиста на велосипеде

Пострадавшим оказался журналист из Петербурга Дмитрий Акимов.

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь на Невском проспекте в Санкт-Петербурге сбил велосипедиста на пешеходном переходе.

Об этом сообщает 78.ru.

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Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и сбил велосипедиста.

«Да, а в чем вопрос? Ничего не произошло, все хорошо, все пляшут и поют», - сказал он.

Как сообщают «Аргументы и факты», пострадавшим оказался журналист из Петербурга Дмитрий Акимов, который не стал подавать заявление в полицию и отказался давать комментарии.

Напомним, в феврале главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его. По словам Бера, магистр «Что? Где? Когда?» хотел обманом получить главный приз - три миллиона рублей. Для этого он предложил Беру выдать ему все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Как сообщал УНИАН, на чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области РФ одна из машин въехала в толпу журналистов.