Российские власти отказываются тушить пожары в Сибири: за дело берутся шаманы
Около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области соберутся 4 августа на байкальском острове Ольхон, чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут пролить дожди на горящую в Сибири тайгу.
Об этом в среду сообщил председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев, передает ТАСС.
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По данным ФГУ "Авиалесоохрана" на утро среды, в России тушат 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тысяч га. При этом значительные площади леса охвачены огнем в отдаленной местности, где возгорания не тушат. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири - на территории Иркутской области и Красноярского края.
"На Ольхоне 4 августа соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", - сказал Цырендоржиев.
Во вторник буддийские священнослужители-ламы также заявили, что готовы совершить обряды по призванию дождей на горящую тайгу, но отметили, что для этого им нужны "точные координаты пожаров", сообщает издание.
Как сообщал УНИАН, в России заявили, что стоимость тушения пожаров превышает размер возможного убытка. Поєтому возгорание гасится только в случае угрозы населенным пунктам или объектам инфраструктуры.