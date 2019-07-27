Акция протеста в Москве: количество задержанных превысило тысячу, на участников натравливали служебных собак (видео)

Также силовики ворвались в студию канала Навальный Live, который вел трансляцию с акции протеста.

На многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму полиция задержала более тысячи человек, ОМОН начал разгон акции.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Участники акции требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Среди задержанных протестующих — оппозиционер Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина и Елена Русакова.

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Московская полиция сообщила, что в акции участвовали 3500 человек, однако организаторы сообщают о большом количестве участников — от пяти до десяти тысяч.

Полицейские пришли в студию телеканала Дождь, который вел прямую трансляцию с акции и вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля.

Также силовики ворвались в студию канала Навальный Live, который вел трансляцию с акции протеста.

Вечером неожиданно освобожденные из полиции Любовь Соболь, Иван Жданов и Илья Яшин позвали сторонников на Трубную площадь. Силовики вновь жестко зачистили площадь - говорят, что с нее нельзы было уйти, "только в автозак" pic.twitter.com/KSxVpthemY — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019

Российское издание Медуза сообщает о том, что полицейские действовали жестко: граждан массово избивали дубинками, на участников акции натравливали служебных собак. Кроме того, неизвестные распылили в толпе перцовый газ, от которого пострадали и граждане, и силовики.

Помимо этого, власти РФ устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и поддерживаемых их представителей оппозиции, проводя у них дома ночные обыски.