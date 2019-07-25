В Сочи на мосту обрушилась дорога (видео)

Обрушение дороги вызвано сильными дождями в регионе.

Участок трассы Джубга - Сочи обрушился в центральном районе Сочи.

Видеозапись с места инцидента опубликована в Instagram-аккаунте chp_sochi.

Читайте такжеВ российском поселке дорогу застелили надгробными плитами (фото)

По данным РИА Новости, обрушение произошло около 17:30 по московскому времени на главной трассе, связывающей населенные пункты вдоль побережья. Никто не пострадал. Из-за ЧП автомобильное движение организовано по одной полосе, его регулируют экипажи ГИБДД.

На место инцидента направлены сотрудники МЧС России.

Отмечается, что обрушение дороги вызвано сильными дождями. Так, 16 июля из-за непогоды оказались подтоплены несколько улиц города. Больше всего пострадал Адлерский район.

Как сообщал УНИАН, в Белорецке (Башкирия) 3 июля обрушилась главная достопримечательность - самый длинный деревянный мост в России.