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В Сочи на мосту обрушилась дорога (видео)

19:26, 25 июля 2019
Русский міръ
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Никто не пострадал / скриншот

Видеозапись с места инцидента опубликована в Instagram-аккаунте chp_sochi.

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По данным РИА Новости, обрушение произошло около 17:30 по московскому времени на главной трассе, связывающей населенные пункты вдоль побережья. Никто не пострадал. Из-за ЧП автомобильное движение организовано по одной полосе, его регулируют экипажи ГИБДД.

На место инцидента направлены сотрудники МЧС России.

Отмечается, что обрушение дороги вызвано сильными дождями. Так, 16 июля из-за непогоды оказались подтоплены несколько улиц города. Больше всего пострадал Адлерский район.

Как сообщал УНИАН, в Белорецке (Башкирия) 3 июля обрушилась главная достопримечательность - самый длинный деревянный мост в России.

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Теги: #Сочи