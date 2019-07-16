На российском пляже найдены тела семерых человек

По утверждению МЧС, всего на несанкционированном месте отдыха на берегу реки Лена находились 11 человек.

На несанкционированном пляже в Якутске найдены тела семерых человек, среди погибших трое детей.

Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Саха (Якутия).

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По утверждению МЧС, всего на несанкционированном месте отдыха на берегу реки Лена находились 11 человек. Взрослые сначала оставили детей без присмотра, а потом погибли, спасая их.

13 июля на не предназначенном для купания пляже в Яе умер заместитель главы Яйского муниципального района по вопросам ЖКХ, транспорта и связи 43-летний Павел Евсюков. Он погиб при попытке спасти тонущего школьника. Предположительно, они попали в водяную воронку, где большая глубина, и поэтому не смогли выбраться.