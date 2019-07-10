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В России пассажирский самолет экстренно сел из-за обморока у пилота

15:15, 10 июля 2019
Русский міръ
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах. "При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту", - сказал источник.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Состояние пилота уточняется.

В аэропорту Калуги информацию об экстренной посадке самолета подтвердили. 

Ранее самолет, следовавший из Барселоны в Москву, выполнил преждевременную посадку в Варшаве из-за дебоша россиянина, который представился "Димой из Москвы".

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Теги: #самолет#Россия