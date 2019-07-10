В России пассажирский самолет экстренно сел из-за обморока у пилота

Первый пилот почувствовал себя плохо при подлете к Москве.

Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из Тивата в Домодедово, экстренно сел в Калуге из-за обморока у первого пилота экипажа.

Читайте такжеВ России самолет с 30 детьми на борту экстренно сел из-за разгерметизации

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиационных службах. "При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту", - сказал источник.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Состояние пилота уточняется.

В аэропорту Калуги информацию об экстренной посадке самолета подтвердили.

Ранее самолет, следовавший из Барселоны в Москву, выполнил преждевременную посадку в Варшаве из-за дебоша россиянина, который представился "Димой из Москвы".