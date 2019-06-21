"Я тебя хочу изнасиловать просто": в России водитель такси угрожал пассажиру из-за 12 рублей (видео)

Пассажир ехал с таксистом-вымогателем, который не только хамил, но и угрожал изнасиловать клиента за отказ доплатить 12 рублей за поездку.

В подмосковной Коломне водитель "Яндекс.Такси" не выпускал пассажира из салона и угрожал ему изнасилованием. Конфликт произошел из-за несогласия таксиста с тарифами сервиса. Пассажир записал угрозы на видео и обратился в полицию.

Студент из Москвы Матвей Гальчанский в разговоре с журналистами выразил надежду, что сервисы по предоставлению услуг такси будут тщательнее выбирать водителей, передает "360°".

"Ведь на моем месте могла оказаться невинная подруга. Девочка, которая после такой встречи осталась бы инвалидом на психику. А в худшем случае уехала бы с ним", — заявил Матвей.

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В своем Instagram он подробно рассказал об инциденте.

"Таксист в начале поездки сказал, что поездка будет стоить одну цену, я настоял на другой, так как ее поставил "Яндекс.Такси". Однако водитель сказал, что не повезет по цене "Яндекса", а только по своей, начал хамить, грубить и угрожать. В процессе поездки он держал меня за руки, чтобы я не выбежал из машины, угрожал увозом за город с целью изнасилования, расправой", — написал Матвей.

Конфликт он снимал на телефон. На кадрах водитель угрожает пассажиру: "Я тебя хочу изнасиловать просто. Мы едем сексом заниматься, я еще блондинку не пробовал". И пытается выхватить из рук Матвея телефон.

По словам пассажира, после угроз он позвонил в полицию, и "водитель успокоился". Молодой человек "убежал из машины" и поблагодарил полицейских за помощь. В соцсетях он также сообщил имя водителя — Андрей Рыбалко — и номер машины, на которой тот работал.

В "Яндексе" прокомментировали ситуацию. Там отметили, что водитель уже заблокирован и больше не сможет работать с сервисом.

Как сообщалось, в Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Так он отметил свое 8 Марта.