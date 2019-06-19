В России намерены через соцсети следить за школьниками и их родителями

Новым проектом приказа утверждается создание федеральной платформы цифровой образовательной среды.

Министерство просвещения и министерство цифрового развития России намерены собирать информацию об аккаунтах в социальных сетях школьников, их родителей и учителей.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа.

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По данным издания, на каждого ученика предлагается заводить цифровое портфолио, с помощью которого будут проводиться «мониторинг прохождения образовательных программ» и «объективное оценивание навыков и достижений пользователей».

В анкетах будет вноситься имя, дата рождения, а также активные ссылки на соцсети.

В рамках проекта школьникам будет предложено указать своих репетиторов и одноклассников и заполнить графу «Правонарушения, учет», а родителям и учителям - поля «Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт».

В анкетах учителей будет заноситься информация о профессиональной квалификации, научных достижениях и учебной нагрузке.

В министерстве просвещения подчеркнули, что сбор информации о соцсетях участников программы проводится с их согласия «в рамках действующего законодательства России о персональных данных».

Как сообщал УНИАН, Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) популярную онлайн-платформу для знакомств Tinder.