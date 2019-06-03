Под Москвой в драке зверски убили спецназовца ГРУ (фото)

В 2016 и 2017 годах наемник участвовал в боях под Алеппо, имел награды.

Боец спецназа Главного разведывательного управления РФ (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.

Об этом сообщил друг погибшего Сергей Иванов, сообщает РБК. По его словам, инцидент произошел 1 июня.

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Белянкин возвращался с подругой домой по Новотушинской улице. Примерно в 23:30 возле бара "БирХаус" он стал очевидцем драки, в ходе которой десять человек избивали двух людей. "Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки", — рассказал Иванов.

Он отметил, что машина скорой помощи подъехала спустя 10–15 минут после того, как умер Белянкин. "Личность одного из подозреваемых установлена — предположительно, он сотрудник бара, но пока никто не арестован — убийцы скрываются", — сказал Иванов.

По информации Telegram-канала Mash, погибший воевал в качестве наемника в Сирии. В частности, в 2016 и 2017 годах он участвовал в боях под Алеппо, имел награды.

По данному факту Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование дела продолжается.

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