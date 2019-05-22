"Вопрос поверг в шок": в РФ среди силовиков провели опрос о готовности стрелять по митингующим - СМИ

В Минобороны РФ указанное видео назвали «примитивной фальшивкой».

Неназванный сотрудник спецназа Вооруженных сил РФ заявил, что в январе представители Минобороны проводили открытый опрос, где выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.

Об этом боец на условиях анонимности рассказал представителям тюменского штаба Навального, передает Znak.com.

«В начале 2019 года к нам приехали люди из Москвы, привезли бланки с опросами. Нас всех согнали, сказали обязательно проходить. Анкетирование было не анонимным. Они пытались выяснить наши политические убеждения, взгляды, каких оппозиционных политиков мы поддерживаем. Самый неприятный вопрос, который там стоял - если начнутся какие-то волнения и митинги, сможем ли мы, если поступит приказ от командования, применить оружие против митингующих», - рассказал российский силовик.

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По его словам, многих его коллег такой вопрос поверг в шок.

«Все, с кем я контактировал, говорили мне, что раньше такого не было. Это очень многих повергло в шок», - отметил в видеозаписи сотрудник спецназа.

Также он рассказал о своем участии в войне в Сирии. По его словам, «парни там погибают не за родину», а война в Сирии - это «война за нефть» и «абсолютно ненужный конфликт».

Сам спецназовец, говорится в публикации на сайте штаба, обратился к тюменским сторонникам Навального «во время майских праздников».

«Наш гость попросил не разглашать его личность, но показал документы, и мы можем подтвердить: он действительно служит в войсках специального назначения», - говорится в сообщении.

В Минобороны указанное видео назвали «примитивной фальшивкой», сообщив: «В Тюмени и Тюменской области никаких подразделений специального назначения Вооруженных сил России нет. Запечатленного на съемке сочетания элементов одежды и шевронов не существует ни в одном российском государственном ведомстве».