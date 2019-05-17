В сети появилось видео "виртуозной" погони российского спецназа за преступниками

Во время погони спецназ Росгвардии около двух минут не мог выехать из ворот.

«Виртуозную» погоню за преступниками отряда специального назначения российских силовиков из Росгвардии зафиксировали камеры видеонаблюдения расположенные на жилых домах.

Соответствующее видео в YouTube выложила ПраймПравда.

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«Далеки от мысли, что все мероприятия Росгвардии организовываются и реализовываются подобным образом, но вот бывает и такое...Короче, когда что-то пошло не так», - говорится в подписи к видео.

В свою очередь российский оппозиционер Алексей Навальный предположил, что операцию готовил непосредственно главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, с которым у политика давний конфликт.

«Это смешно до слёз. Уверен, что уникальную операцию Росгвардии готовил лично генерал армии Золотов», - написал Навальный в своем Twitter.