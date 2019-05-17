В сети появилось видео "виртуозной" погони российского спецназа за преступниками
«Виртуозную» погоню за преступниками отряда специального назначения российских силовиков из Росгвардии зафиксировали камеры видеонаблюдения расположенные на жилых домах.
Соответствующее видео в YouTube выложила ПраймПравда.
Читайте такжеМатрица отдыхает: в Минобороны РФ рассказали, как спецназ взламывает компьютеры с помощью мысли
«Далеки от мысли, что все мероприятия Росгвардии организовываются и реализовываются подобным образом, но вот бывает и такое...Короче, когда что-то пошло не так», - говорится в подписи к видео.
В свою очередь российский оппозиционер Алексей Навальный предположил, что операцию готовил непосредственно главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов, с которым у политика давний конфликт.
«Это смешно до слёз. Уверен, что уникальную операцию Росгвардии готовил лично генерал армии Золотов», - написал Навальный в своем Twitter.