"Посмотрим, чей шпагат объединит Россию": Волочкова призвала Навального раздвинуть ноги

По мнению балерины, если бы Навальный сел на шпагат, от него было бы больше толку.

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова отреагировала на слова Алексея Навального о шпагате в ее исполнении.

В своем Instagram она вызвала оппозиционера на «шпагатную дуэль».

«И если мой шпагат (а это элемент моей профессии) не дает покоя Навальному (видимо, это его сексуальная фантазия), то это показатель того, что его дешевая политика схожа с творческим миром, не принимающим конкуренции… Господин Навальный. Хочу Вам сказать одно. Я то своим шпагатом, который Вам так не дает покоя, могу гордиться. Как и всем моим творчеством, которым я прославляла Россию на мировых сценах!», - написала Волочкова.

Читайте такжеСкандальная Волочкова призналась, что потеряла ребенка

По мнению балерины, если бы Навальный сел на шпагат, от него было бы больше толку, чем от «пиара на дешевом ютюбовском ящике лишь за счет публичных людей, достигших своего признания трудом, потом и кровью».

«Вызываю Вас на «шпагатную дуэль»! И посмотрим, длина и стройность чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом, не могущим простить России её мощи, силы духа и стойкости людей и величия президента», - заключила Волочкова.