В питерском музее сложили огромный портрет Зеленского из конфет Roshen (фото)
Кондитеры из Санкт-Петербурга сложили портрет кандидата в президенты Владимира Зеленского из конфет. В качестве материала они взяли конфеты фабрики Roshen, принадлежащей Петру Порошенко.
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Соответствующие снимки публикует Piter.TV.
Авторы сообщили, что выложили картину вручную и надеются таким образом поддержать кандидата. Произведение искусства некоторое время повисит в Санкт-Петербурге, а затем ее отправят Зеленскому в Киев, сообщает канал.
Как сообщал УНИАН, Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский представил членов своей команды. Свою команду экспертов Зеленский презентовал в эфире программы "Право на владу" телеканала "1+1".