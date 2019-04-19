В питерском музее сложили огромный портрет Зеленского из конфет Roshen (фото)

В качестве материала кондитеры использовали конфеты фабрики Roshen, принадлежащей Петру Порошенко.

Кондитеры из Санкт-Петербурга сложили портрет кандидата в президенты Владимира Зеленского из конфет. В качестве материала они взяли конфеты фабрики Roshen, принадлежащей Петру Порошенко.

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Соответствующие снимки публикует Piter.TV.

Авторы сообщили, что выложили картину вручную и надеются таким образом поддержать кандидата. Произведение искусства некоторое время повисит в Санкт-Петербурге, а затем ее отправят Зеленскому в Киев, сообщает канал.

Как сообщал УНИАН, Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский представил членов своей команды. Свою команду экспертов Зеленский презентовал в эфире программы "Право на владу" телеканала "1+1".