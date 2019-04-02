В России восьмилетний мальчик сбежал из дома ради кругосветного путешествия

В дорогу ребенок взял любимые книги, деньги из копилки и банан.

В российской Астрахани правоохранители нашли ребенка, который сбежал из дома, чтобы отправиться в «кругосветное путешествие».

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Как сообщается на сайте УМВД РФ по Астраханской области, о пропаже ребенка заявила его мать – 37-летняя астраханка. Она сообщила, что утром повезла младшую дочку в детский сад, а, вернувшись домой, не нашла там сына. Осмотревшись в квартире, женщина нашла записку 8-летнего мальчика, в которой он сообщил, что «отправился в кругосветное путешествие».

Для розыска ребенка были сформированы несколько поисковых групп. Через несколько часов пропавший был найден. Сотрудник МВД заметил его, проезжая по мосту через Волгу. Ребенок пояснил полицейскому, что странствует, но уже чувствует усталость и ему нужен отдых.

"Оказалось, что накануне после прочтения книги мальчик принял решение обязательно совершить путешествие. Написав записку родителям и положив в рюкзак любимые энциклопедии, игрушку, деньги из своей копилки и банан, он вышел из дома. Проехав часть пути на трех маршрутных такси и добравшись до остановки на улице Анри Барбюса, дальше юный путешественник решил идти пешком", - рассказали в росийской полиции.

С ребенком и его матерью проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что В российском городе Кирове трехлетняя девочка умерла от обезвоживания в свой День рождения, пока ее мать принимала поздравления в соцсетях.