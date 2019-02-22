В РФ девочка умерла от обезвоживания, пока мать принимала поздравления с ее Днем рождения
В российском городе Кирове трехлетняя девочка умерла от обезвоживания в свой День рождения, пока ее мать принимала поздравления в соцсетях.
Об этом сообщает progorod43.ru.
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20 февраля 2019 года девочке, чье тело нашли в квартире дома на улице Щорса, исполнилось бы три года. По предварительным данным, ребенок умер от обезвоживания.
21-летняя мать, оставив дома ребенка одного, проводила время с друзьями. А 20 февраля, в день рождения дочери, на своей странице в instagram М. разместила пост с фотографиями ребенка с хештегами: #сегоднятвойдень, #совсембольшая, #3years #мояжизнь, #mylittlekris, #myangel?, #iloveyou, #будьсамойсчастливойиздоровой.
В комментариях под фото подписчики поздравляли девушку с днем рождения дочери, просили поцеловать девочку.
По неподтвержденным данным, 21-летнюю кировчанку задержали 20 февраля. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».
Источник, близкий к ситуации, рассказал, что женщина дала признательные показания. Свой поступок она объяснила тем, что ребенок ей надоел.