В РФ школьницы сфотографировали посетительницу торгового центра, а в ответ на возмущение избили ее в туалете

Впоследствии школьницы выложили фотографию в социальные сети.

В Хабаровском крае России девочки-подростки сфотографировали посетительницу одного из торговых центров, а в ответ на возмущение женщины избили ее в туалете.

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Как сообщает РИА «Новости», впоследствии школьницы выложили фотографию в социальные сети.

Следствие определяет, есть ли в действиях несовершеннолетних признаки преступления, предусмотренного статьей «нарушение неприкосновенности частной жизни». Пока идет проверка, дело не возбуждено.