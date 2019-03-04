В РФ школьницы сфотографировали посетительницу торгового центра, а в ответ на возмущение избили ее в туалете
08:37, 04 марта 2019Русский міръ
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Впоследствии школьницы выложили фотографию в социальные сети.
Хабаровские школьницы сфотографировали и избили женщину в туалете ТЦ / Фото: ТВС
В Хабаровском крае России девочки-подростки сфотографировали посетительницу одного из торговых центров, а в ответ на возмущение женщины избили ее в туалете.
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Как сообщает РИА «Новости», впоследствии школьницы выложили фотографию в социальные сети.
Следствие определяет, есть ли в действиях несовершеннолетних признаки преступления, предусмотренного статьей «нарушение неприкосновенности частной жизни». Пока идет проверка, дело не возбуждено.
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