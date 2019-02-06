Кремлевский пропагандист Киселев рассказал Дудю о своей вилле в оккупированном Крыму

Киселев назвал информацию о стоимости виллы в 200 миллионов рублей ложью. По его словам, она стоит примерно в десять раз меньше.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев рассказал о своей вилле в оккупированном Крыму и связанном с ним скандале в интервью журналисту Юрию Дудю, опубликованном на YouTube.

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Киселев сообщил, что не был знаком с главным редактором издания «Город24» Еленой Войтовой, в котором вышла публикация архитектора Владимира Мазурина о вилле телеведущего.

Помимо этого, Киселев назвал информацию о стоимости виллы в 200 миллионов рублей ложью. По его словам, она стоит примерно в десять раз меньше.

Статья «Чародеи оползневого склона» вышла 23 сентября. В ней Мазурин рассказал, как принимал участие в реконструкции виллы в Коктебеле в качестве рабочего. Фамилии заказчика он не называл, однако СМИ предположили, что вилла принадлежит Дмитрию Киселеву. Автор материала оценивал стоимость недвижимости в 200 миллионов рублей.

Позже Мазурин рассказал, что весь тираж почти сразу же был изъят из продажи — его за свой счет выкупила главный редактор Елена Войтова. Текст о вилле также пропал с сайта издания.

Как сообщал УНИАН, в программе Киселев рассказал Дудю, что его племянник сидит в тюрьме.