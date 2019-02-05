Племянник пропагандиста Киселева сидит в тюрьме за то, что воевал в рядах "ДНР"

Племянник имеет гражданство Германии и был арестован после того, как покинул Украину.

Племянник главного российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергей осужден в Германии за участие в боях на Донбассе на стороне так называемой «ДНР».

Об этом Киселев сообщил в интервью Юрию Дудю.

По словам Киселева, его племянник воевал в рядах боевиков «ДНР» и был награжден медалью.

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«Он сказал, что "я русский" и поехал воевать. У него погиб командир взвода, он взял так сказать на себя командование и награжден даже какой-то медалью донецкой», — заявил Киселев.

По его словам, племянник имеет гражданство Германии и был арестован после того, как покинул Украину.

«То, что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи, поехал куда-то в Болгарию и болгары его арестовали и отправили в Германию. Сейчас он сидит в тюрьме по плохой статье - терроризм, оружие - за то, что воевал», - поделился «журналист».