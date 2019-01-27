Просили подождать еще: в РФ умерла 103-летняя вдова ветерана, так и не дождавшись квартиры

24 января СМИ сообщили о том, что 103-летняя Хачарян два года ждет квартиру.

В Сочи умерла 103-летняя вдова погибшего участника Великой Отечественной войны Вержик Хачарян, которая два года ждала положенную ей по закону квартиру.

Об этом в субботу, 26 января, сообщил «Кавказский узел».

Хачарян скончалась в больнице, куда попала накануне, когда у нее изо рта пошла кровь. Женщина стала известной за несколько дней до смерти, когда она дала несколько интервью телеканалам, рассказав о своей истории.

Читайте такжеВ Москве жители многоэтажки сломали пандус для ребенка-инвалида и затравили его мать

«Я полагаю, что это все результат многолетних издевательств над пожилым человеком черствых чиновников», — заявила внучка долгожительницы Эмма Саакян, добавив, что ее бабушке «так и не довелось пожить в человеческих условиях».

Напомним, 24 января СМИ сообщили о том, что 103-летняя Хачарян два года ждет квартиру.

В октябре 2016 года Вержик Хачарян как вдова погибшего участника Великой Отечественной войны встала на учет нуждающихся в жилье. Она была пятой в очереди и жила у своей внучки в селе Молдовка Адлерского района. Внучка утверждала, что у нее в доме нет условий для проживания столь пожилого человека: все удобства находятся на улице. Чиновники сказали пенсионерке, что она получит квартиру, когда на это выделят деньги из бюджета.