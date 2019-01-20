В России прошли акции против возможной передачи Японии Курильских островов

21 января в Москву для продолжения переговоров по Курилам прибудет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Сегодня в ряде городов России прошли акции против возможной передачи Японии части островов Курильской гряды.

В Москве согласованный с властями митинг на Суворовской площади поддержали ряд левых и националистических организаций. На акцию пришло около тысячи человек, сообщает Радио Свобода.

Несколько выступавших – в частности, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов и представитель РПЦ Всеволод Чаплин – призвали власть не только не передавать Курилы Японии, но и "прирастать новыми землями", особенно украинскими.

"Крым – хорошее контрнаступление, но его мало. Потеряна столица нашей древней Руси – Киев. Её надо возвращать, как и окружающие её земли", - заявил Чаплин.

Большинство из выступавших требовали также отправить в отставку правительство, при этом не упоминая в своих речах президента Владимира Путина.

Как сообщает "Сибирь.Реалии", в Хабаровске согласованный митинг против возможной передачи части Курильских островов Японии и строительства ядерного могильника в Приморском крае собрал около 500 человек.

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Активисты "Другой России" провели также акцию у консульства Японии в Петербурге. Один из них, как сообщается, был задержан.

Пикеты против передачи Курил прошли также в Находке и в Калининграде.

Накануне в Южно-Сахалинске на несогласованную акцию против передачи Южных Курил Японии собрались около 300 человек. Сибирь.Реалии сообщил об одном задержанном.

Япония не признает российскую принадлежность островов южной части Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор после Второй мировой войны.

14 ноября 2018 г. после встречи лидеров России и Японии пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал о планах вернуться к декларации 1956 года, по которой Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов. МИД России впоследствии заявлял, что условием подписания мирного договора является признание российского суверенитета над всеми Курильскими островами. Ожидается, что 21 января в Москву для продолжения переговоров прибудет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.