Одного из пилотов столкнувшихся на Дальнем Востоке Су-34 нашли живым

Неизвестна судьба одного летчика со столкнувшихся над Японским морем истребителей Су-34, отметили в минобороны РФ.

Российские спасатели нашли уже трех пилотов истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые столкнулись 18 января в небе над Японским морем.

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Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны РФ, информирует ТАСС. По данным военных, на борт поисково-спасательного судна подняли тело одного погибшего пилота и одного живого. Его жизнь вне опасности, подчеркнули в минобороны РФ.

Неизвестной остается судьба четвертого летчика. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы авиация и флот.

Инцидент произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега. Самолеты отрабатывали маневр и столкнулась в воздухе. Экипажи обоих самолетов катапультировались.

Сообщалось, что вертолет спасателей обнаружил двух пилотов. Но эта информация не подтвердилась – нашли только одного.