В России в небе столкнулись два истребителя Су-34

Самолеты шли с моря и столкнулись в воздухе.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.

Об этом сообщил в пятницу ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - говорится в сообщении.

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Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается.

Как ранее сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, экипаж одного самолета катапультировался.

Два самолета Су-34 пропали с радаров под Комсомольском-на-Амуре, пилоты, по предварительным данным, живы, сообщил "Интерфакс".

"Проверяется версия о том, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между двумя машинами, либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета, предположительно, могли столкнуться", - пишет "Интерфакс".

Позже Минобороны РФ подтвердило столкновение бомбардировщиков Су-34 на Дальнем Востоке, пишет "Говорит Москва".

Напомним, 20 декабря в Демократической Республике Конго (ДРК) разбился грузовой самолет Ан-26 с россиянами на борту.