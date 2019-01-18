Дочь топ-менеджера "Роснефти" поругалась с родителями и выбросилась из окна

Девочка пришла со дня рождения подруги немного выпившей и после ссоры с мамой решила покончить с собой.

Дочь заместителя главы одного из отделов российской крупной нефтегазовой компании "Роснефть" выбросилась из окна после ссоры с родителями.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, 15-летняя Ксюша почти никогда не ругалась с родителями. Но 16 января девушка вернулась со дня рождения подруги немного выпившей и поссорилась с мамой.

"Поссорилась с мамой, приняла всё слишком близко к сердцу. Эмоции и алкоголь сделали свое дело. Девочка заперлась в комнате и выпрыгнула из окна", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине повесился 10-летний мальчик.