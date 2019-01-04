На Харьковщине повесился 10-летний мальчик

По предварительным данным полиции, школьник покончил жизнь самоубийством через повешение.

В Харьковской области в с. Александровское Кегичевского района нашли повешенным 10-летнего мальчика.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация об обнаружении тела мальчика в хозяйственной постройке по месту жительства поступила в Кегичевское отделение полиции 2 января около 18:00.

По указанному адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа подразделения.

По предварительным данным полиции, 10-летний мальчик покончил жизнь самоубийством через повешение.

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Установлено, что мальчик учился в пятом классе школы, расположенной в соседнем селе. Накануне происшествия конфликтов в семье и со сверстниками не было. Семья погибшего благополучная, на учете полиции не состоит, воспитывает еще четверых детей.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

Как сообщал УНИАН, в Мелитополе мужчина зарубил топором пасынка и повесился сам.