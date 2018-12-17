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Шутка не удалась: суд оштрафовал москвича, взявшего на руки щуплого росгвардейца

12:52, 17 декабря 2018
Русский міръ
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Курьезный инцидент произошел в московском метро / скриншот

Мещанский районный суд приговорил москвича Исляма Малекова к штрафу в 20 тысяч рублей по статье о «применении насилия» к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).

Об этом сообщает «Медиазона».

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Поводом для возбуждения дела стала неудачная шутка Малекова. Увидев в переходе метро щуплого сотрудника Росгвардии, Малеков поднял его на руки и пронес несколько метров, а потом отпустил.

Подсудимый настаивал, что обознался, в то время как прокурор просил приговорить его к году условно. Судья назначила Малекову наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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Теги: #Россия