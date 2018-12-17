Шутка не удалась: суд оштрафовал москвича, взявшего на руки щуплого росгвардейца
12:52, 17 декабря 2018Русский міръ
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Прокурор просил приговорить его к году условно
Курьезный инцидент произошел в московском метро / скриншот
Мещанский районный суд приговорил москвича Исляма Малекова к штрафу в 20 тысяч рублей по статье о «применении насилия» к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).
Об этом сообщает «Медиазона».
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Поводом для возбуждения дела стала неудачная шутка Малекова. Увидев в переходе метро щуплого сотрудника Росгвардии, Малеков поднял его на руки и пронес несколько метров, а потом отпустил.
Подсудимый настаивал, что обознался, в то время как прокурор просил приговорить его к году условно. Судья назначила Малекову наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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