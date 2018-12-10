В Москве семиклассник получил неуд по литературе и покончил с собой
Одарённый школьник из Москвы получил неуд по литературе и покончил с собой. Родители обвиняют в суициде учительницу.
Об этом сообщает Telegraм-канал Mash.
Семиклассник Даня Петренёв хорошо учился в матклассе, ходил на олимпиады по робототехнике. Вот только с литературой не складывалось — Даня никак не мог выучить стихи. Неудачи так вымотали школьника, что в прошлую среду он выбросился из окна.
Читайте такжеВ России школьник выстрелил из ракетницы мужчине в глаз, доказывая, чьи "деды воевали"
Проблем со сверстниками у парня не было — общительный, умный, помогал на контрольных по матике. Данин отец убеждён, что сына убила учительница литературы — сильно давила, а он не справился.
На преподавательницу завели уголовное дело по факту доведения до самоубийства.
Как сообщал УНИАН, в РФ погибла молодая чемпионка, заряжая смартфон в ванной.