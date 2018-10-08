Жириновский оконфузился на сцене (фото, видео)

Политик не заметил последнюю ступеньку, когда поднимался на сцену, и упал на четвереньки.

Скандальный российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский оконфузился во время публичного выступления на сцене. Политик не заметил последнюю ступеньку, когда поднимался, и упал на четвереньки.

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Соответствующие фото и видео разместили в сети.

Поднимаясь по лестнице, он зацепился ногой за последнюю ступеньку, после чего снимавший церемонию фотограф помог Жириновскому подняться. После инцидента лидер ЛДПР чувствует себя нормально.

Видео: Twitter Дмитрия Блинникова

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Шевченковский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении Жириновского. По данным следствия, Жириновский и российские депутаты собирали деньги для боевиков на Донбассе.

Кроме того, сообщалось, что ГПУ составила сообщение о подозрении в финансировании терроризма Жириновскому.