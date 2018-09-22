В России школьниц отстранили от уроков за окрашенные волосы — прокуратура возбудила административное дело

Директор отстранила ее от обучения до момента устранения замечаний и порекомендовала сменить учебное заведение.

Прокуратура Перми возбудила административное дело в отношении гимназии и директора гимназии, которая отстранила двух школьниц от уроков за окрашенные волосы.

Об этом сообщает Meduza.

Директор гимназии №4 Татьяна Дьяков отстранила школьницу Зинаиду Агишеву от уроков, заявив о нарушении «Требований к внешнему виду и одежде учащихся». Агишева пришла в школу в свободной одежде и с розовым цветом волос.

Директор отстранила ее от обучения до момента устранения замечаний и порекомендовала сменить учебное заведение.

Мать Агишевой, местная депутатка, заявила, что не будет заставлять дочь перекрашивать волосы. Позицию школы она назвала «агрессивной».

Директор сказала, что школы, согласно закону «Об образовании», имеют право создавать свои правила. Одним из таких правил гимназия сделала запрет на окрашивание и мелирование волос.

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Также директор подчеркнула, что Агишева систематически нарушала требования к дресс-коду учеников.

Региональный представитель уполномоченного по правам человека Павел Миков назвал отстранение учениц дискриминацией.

В прокуратуре Перми заявили, что федеральные и региональные законы не позволяют отстранять детей от занятий, а также, что внутренние документы гимназии не дают руководству право решать длину и цвет волос учеников.

После обсуждения ситуации в медиа — обеих школьниц допустили к урокам без изменения цвета волос, как этого требовали ранее.

Прокуратура Перми открыла дело по статье «Нарушение права на образование и права и свободы учащихся образовательных организаций». Санкция статьи предусматривает штраф в 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 100-200 тысяч для юридических.