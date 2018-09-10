Жириновский собрался наказать побитого им же участника митинга в Москве (видео)

На опубликованных кадрах видно, как один из участников несогласованной акции кричит оскорбления в адрес политика, депутат в ответ бьёт мужчину по лицу.

Одиозный российский политик Владимир Жириновский, который ударил мужчину по лицу на митинге в Москве, назвал своего оппонента провокатором.

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Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Он наглец. Я ему говорю: ты паспорт покажи, кто ты такой?! Пытается показать и снова не показывает. То есть провокатор. Обязательно нужно его наказать, человек вёл себя по-хамски и агрессивно, пытался перейти к физическим действиям и угрозам», – сказал скандальный политик.

Жириновский добавил, что займется этим вопросом на следующей неделе.

В то же время, на опубликованных кадрах видно, как один из участников несогласованной акции кричит оскорбления в адрес политика, депутат в ответ бьёт мужчину по лицу.

Видео: Валерий Ганиев