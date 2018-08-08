"Шнырь, шестерка Путина, полное ничтожество": Саакашвили рассказал о своем отношении к Медведеву

Саакашвили рассказал о том, что Медведев, находясь на посту президента, фактически не принимал никаких решений в отношении военного конфликта в Грузии.

Екс-президент Грузии Михеил Саакашвили по случаю годовщины военного конфликта в Грузии дал интервью, в котором рассказал о попытках предотвращения войны и переговорах с экс-президентом России Дмитрием Медведевым и нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью "Эхо Москвы" Саакашвили рассказал о том, что Медведев, находясь на посту президента, фактически не принимал никаких решений по конфликту.

Читайте такжеRzeczpospolita: Цена безразличия Запада к войне России против Грузии оказалась слишком высокой

"Во-первых, Медведев… ну, это, конечно, на самом деле полное ничтожество. Потому что я пытался с ним связаться по телефону. И сначала я за ним бегал в Астане (6 июля 2008 года - УНИАН). И он мне сообщил о планах войны где-то там на дискотеке у Назарбаева (президент Казахстана - УНИАН). И потом сбежал в туалет, чтобы я не продолжил разговор. Вот вся история с Медведевым. Медведев из себя – ноль. Я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой… Он сам мне сказал: "Ты знаешь, не я принимаю решения, а там, в Москве – другие законы жанра", - рассказал грузинский екс-президент.

Читайте такжеСаакашвили в Грузии приговорили к шести годам тюрьмы

В эфире телеканала RTVI, Саакашвили также рассказал, что сам Путин просил не звонить Медведеву для решения важных вопросов.

"...я три раза звонил Медведеву, из них два раза трубку брал Путин. Один раз Путин мне сказал: "Зачем ты Медведеву звонишь? Ты со мной решай такие вопросы, я их курирую"... Он (Медведев - УНИАН) врет, он полнейшее ничтожество, посмотрите на него. Кто он такой вообще? Это недоразумение российской истории, просто шнырь, шестерка Путина, просто абсолютное ничтожество", - подчеркнул Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили рассказал, что в 2008 году США призывали Грузию игнорировать "российские провокации".

Читайте также"Путин N*хui": в 10-ю годовщину нападения РФ грузины вышли к российскому представительству в Тбилиси (фото)

Справка УНИАН. В ночь с 7-го на 8-е августа 2008 года российские военные вошли в Грузию, после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия.

В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибло более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены.