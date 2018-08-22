В России депутат спилил качели на детской площадке и поставил их у себя на даче

Депутат заявил об "аварийности" качелей.

В Новосибирской области России депутат Александр Лысиков спилил качели на одной из детских площадок поселка Краснообск и установил их в садовом товариществе.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

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Депутат аявил, что качели были в аварийном состоянии.

«Прокуратура проверит законность действий работников и должностных лиц администрации рабочего поселка. В администрации Краснообска запрошен акт осмотра детской площадки с целью оценки законности заключения комиссии», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, живущий в РФ американец заказал чистящее средство и попал на год в СИЗО.