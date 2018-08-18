Найден мертвым сын экс-депутата Госдумы РФ, фото которого было символом протеста

"Просто печальный человек из меня получился", - написал Шингаркин в соцсетях перед тем, как совершить суицид.

В подмосковном Железнодорожном под окнами многоэтажного дома найден мертвым Роман Шингаркин - участник антикоррупционных протестов, сын экс-депутата Государственной думы. Он покончил с собой вместе с 17-летней девушкой, тело которой было обнаружено рядом с ним. Они встречались, а перед тем, как совершить суицид, приковали себя друг к другу наручниками.

Как передает Би-би-си, Роман был одним из троих юношей, которые во время протестов в марте 2017 года спаслись от полиции, взобравшись на фонарь. Фотографии молодых людей на Пушкинской площади облетели мировые СМИ и стали визуальным символом акции "Он вам не Димон".

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Отец юноши, бывший член фракции ЛДПР в Думе и экс-кандидат на пост губернатора Московской области Максим Шингаркин, подтвердил гибель сына в беседе с журналистами. Других комментариев он давать не стал.

На странице Романа Шингаркина в соцсетях ровно в 7 утра в субботу 18 августа был опубликован прощальный пост. "Просто печальный человек из меня получился. Это совокупность факторов. Тут нет какого-то однозначного ответа, это как искать смысл жизни", - написал он.

Как сообщал УНИАН, после участия в акции протеста и задержания в марте 2017 года Роман рассказал, что полицейский ударил его в живот. Он был намерен продолжать участие в акциях протеста, но уже когда исполнится 18 - "чтобы не напрягать родителей".