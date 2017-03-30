Подросток, ставший лицом протеста в Москве, оказался сыном экс-депутата Госдумы

26 марта в ходе акций протеста в Москве двое подростков залезли на фонарный столб. Фото, на которых они запечатлены, приобрели большой резонанс в соцсетях и СМИ.

"К нам наверх поднялся омоновец и пообещал не задерживать нас, если мы слезем прямо сейчас. Но к тому моменту мы уже были в центре внимания толпы, и все скандировали: «Не слезай!» - поэтому я не мог спуститься", - рассказал 17-летний Роман Шингаркин изданию The Village.

"В итоге после того, как полицейский пообещал применить силу, мы слезли. Нас задержали довольно жестко: полицейский ударил меня в живот", - поведал подросток.

Его отец бывший депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин, один из авторов закона об "иностранных агентах".

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"То, что он пошел, это его выбор. Так как он несовершеннолетний, мне потом пришлось заниматься его вызволением. Я Роману сказал: хочешь заниматься публичной политикой - готовься сидеть под арестом", - рассказал он Русской службе Би-би-си.

"Я не жалею, что пришел на митинг. Жаль только, что доставил трудности родителям. [...] Они не осуждают мои политические взгляды, но осуждают, что я залез на фонарный столб. [...] На несанкционированный митинг я теперь пойду, только когда мне будет 18 лет, чтобы самому за себя отвечать и не напрягать родителей", - сказал Роман.

"Митинг был не первым, на котором я был. В прошлом году я ходил с родителями на митинг ЛДПР, но за компанию, сам я эту партию не поддерживаю. О митинге на Тверской я узнал из блога Навального", - отметил подросток.

Как сообщал УНИАН, российского оппозиционера Алексея Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей (около 9,4 тыс. грн по текущему курсу) за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы.

По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ.

По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тыс.

Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать.

В Москве на акции против коррупции были задержаны более 500 человек.