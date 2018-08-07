По информации российских СМИ, на данный момент голосовой помощник перестал давать такие ответы.

Созданный запрещенной в Украине российской компанией «Яндекс» виртуальный голосовой помощник «Алиса», отвечая на вопрос, почему президент РФ Владимир Путин врет, ответил, что «он по-другому не может».

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил российский оппозиционный политик Алексей Навальный, опубликовав соответствующее видео «общения» с Алисой.

На вопрос «Почему Путин врет?» «Алиса» сказала, что «он по-другому не может, привычка», и что он «стал президентом случайно».

Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта - действительно передовые. "Алиса" от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW — Alexey Navalny (@navalny) 6 серпня 2018 р.

Как передает «Крым.Реалии», голосовой помощник процитировал статью в рубрике «Мнения» авторства профессора Государственного университета Илии (Грузия) Олега Панфилова на сайте издания.

По информации российских СМИ, на данный момент голосовой помощник перестал давать такие ответы. Теперь, если задать «Алисе» подобный вопрос, она предлагает открыть поисковую систему «Яндекс».

Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский в комментарии телеканалу «Дождь» рассказал, что критические ответы «Алисы» связаны с тем, что то сервис «старается дать ответ в интерфейсе приложения, не уводя пользователя в поиск, и часто экспериментирует».

«Алиса» – виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс». Имитирует живой диалог, распознавая естественную речь (устную и письменную) и выдавая ответы на вопросы (произнося их вслух и/или выводя на экран).