"Я тоже искала, не нашла": журналисты устроили баттл двух голосовых помощников - "Алисы" и Siri (видео)

Журналисты устроили очную ставку двух голосовых помощников — Siri и "Алисы". В опубликованном на Facebook The Village видео можно увидеть, как они общаются друг с другом.

" - Siri: "Вот, что мне удалось найти по запросу "что искала". - Алиса :"Я тоже искала, не нашла", - говорится в фрагменте разговора двух голосовых помощников.

В конце видео во время баттла Siri и "Алисы" журналист отмечает, что первая обиделась и ушла.

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Как сообщалось, 10 октября открыли доступ к "Алисе" - виртуальному помощнику, который встроен в приложение "Яндекса" на iOS и Android. Также ее можно установить на компьютер на базе Windows.

Вызвать помощника одной фразой, как Siri, на мобильном не получится: нужно запустить сам поисковик. Общаться с "Алисой" можно как голосом, так и текстом.

Siri - облачный персональный помощник и вопросно-ответная система, программный клиент которой входит в состав iOS, watchOS, macOS, и tvOS компании Apple. Данное приложение использует обработку естественной речи, чтобы отвечать на вопросы и давать рекомендации. Siri приспосабливается к каждому пользователю индивидуально, изучая его предпочтения в течение долгого времени.