"Сожалею, что сейчас не 37-й год": в Сети показали видео жесткого допроса задержанных активистов Pussy Riot

Российский полицейский в разговоре с задержанными заявляет, что Россия "будет платить штрафные санкции ФИФА" за акцию Pussy Riot.

В Сети показали видео из полицейского участка с задержанными активистами Pussy Riot, которые выбежали на футбольное поле во время финального матча ЧМ-2018 в Москве.

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На опубликованной видеозаписи полицейский в очень жесткой форме ведет диалог с задержанными активистами Pussy Riot.

«Наручники сюда! На обоих! Ты, тв*рь, кто такая?! Имя, фамилия, отчество?! А вы знаете, что Россия за это будет платить штрафные санкции ФИФА?» – говорит полицейский.

«Я сожалею, что сейчас не 37-й год», – сказал полицейский в ходе разговора с участниками акции.

Видео: Anton Naumlyuk

Как сообщал УНИАН, сегодня, во время финального матча чемпионата мира по футболу, четверо активистов выбежали на футбольное поле в форме российской полиции. Позже на странице Pussy Riot в Facebook появилось сообщение о том, что данная акция направлена на то, чтобы напомнить о беззаконии в России.

Своей акцией активисты требуют освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей "просто так в СИЗО".