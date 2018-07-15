"Освободить всех политзаключенных": участники Pussy Riot во время финала ЧМ-2018 выбежали на поле (фоторепортаж)

Своей акцией активистки требуют освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей "просто так в СИЗО".

Во время финального матча чемпионата мира по футболу четверо участников группы Pussy Riot выбежали на стадион с перформансом «Милиционер вступает в Игру».

Об этом сообщается на странице в группе а Facebook.

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Свою акцию Pussy Riot приурочивает 11-летию смерти российского поэта Дмитрия Пирогова, который «создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности».

«Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на Чемпионате Мира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова. Небесный милиционер – высится как пример государственности, земной милиционер – делает всем больно. Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки.Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала Чемпионата Мира, земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры, земной милиционер вступает в игру, не считаясь с правилами», – объясняет группа в сообщении.

Отмечается, что чемпионат мира по футболу напомнил о «возможности небесного милиционера в прекрасной России будущего, но каждый день вступающий в игру без правил земной милиционер разрушает наш мир».

Своей акцией активисты требуют освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей «просто так в СИЗО», «превратить земного милиционера в небесного милиционера».

Судя по опубликованным агентством Reuters фотографиям, в акции участвовали три девушки и один мужчина.