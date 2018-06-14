Слишком дорого: в Красноярском крае России приняли решение не тушить лесные пожары

Решение принял Минсельхоз региона, объяснив это тем, что затраты на тушение пожаров превысят возможные убытки от них.

Министерство лесного хозяйства Красноярского края приняло решение не тушить лесные пожары.

Как сообщили на сайте ведомства, затраты на тушение пожаров превысят возможные убытки от них. Поэтому Минсельхоз решил просто наблюдать за ними из космоса.

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"В зоне контроля в Эвенкийском и Енисейском районах на удаленном расстоянии действуют 13 пожаров на общей площади 4859 га, из них покрытой лесом 4375 га. Все очаги возгораний региональная диспетчерская служба контролирует по средствам космомониторинга. По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в подмосковном Ногинске пожарный самолет Ил-76 МЧС РФ сбросил несколько десятков тонн воды на пост сотрудников ДПС.

Пилот должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но вместо этого поток обрушился на трассу, окатив автомобили ДПС и находившегося возле машины инспектора.